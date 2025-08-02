Трамп: Обама и Клинтон должны заплатить за фейк о вмешательстве России в выборы

Напомним, на прошлой неделе Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что у него есть документальные доказательства этого. Хозяин Белого дома отметил, что в данной «банде» также фигурируют бывший президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Республиканец пригрозил посадить всех трёх оппонентов.