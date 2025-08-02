В ситуации вокруг признания Палестины мир начал двигаться в предсказанном Россией направлении

Откровенно говоря, вся эта готовность основана лишь на боязни стать причастными к творимым Израилем ужасам в секторе Газа и на Западном берегу. Если бы таких заявлений не было, то позиции этих политиков на родине стали бы более шаткими. И как-то слишком уж резко всё это произошло. Тут уж, грешным делом, начинаешь задумываться, а не специально ли вновь на сцене появилась Грета Тунберг, решившая защищать палестинцев? Может, это был анонс, который никто не понял?