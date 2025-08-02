В ситуации вокруг признания Палестины мир начал двигаться в предсказанном Россией направлении

Франция, Великобритания, Германия, Канада… Всё больше стран, ранее однозначно поддерживавшие Израиль, за одну лишь неделю очень быстро стали переобуваться и заявлять о готовности признать палестинскую государственность. Против, как Баба-Яга, сам Израиль и США (но и Трамп уже потихоньку стал высказывать недовольство поведением израильского союзника). Те государства, которые чётко даже во временных рамках заявляют о готовности признать государство Палестина, выдвигают открытые претензии Тель-Авиву — мол, поумерьте пыл в секторе Газа и не оккупируйте Западный берег. Но израильское руководство останавливаться не намерено. Попробуем проанализировать, почему весь мир резко стал разворачиваться спиной к Израилю или это лишь иллюзия соблюдения принципов Устава ООН.
Россия предупреждала.
Россия всегда чётко и закономерно стояла на том, что без создания палестинского государства невозможно решение ближневосточной проблемы, а именно — решение замшелого палестино-израильского конфликта, который за последний год обострился до предела.
«Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавровв октябре 2023 года.
В декабре того же года по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко глава российского МИД вновь повторил, что проблема создания палестинского государства «обострена до предела». «Эту задачу необходимо выполнить как можно скорее», сошлись во мнении все участники форума. И, как снова очень точно сформулировал Лавров, «в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться».
Совсем недавно замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил, что Россия давно развивает отношения с Палестиной и «признание России, которое мы сделали исходя из своих убеждений и своей приверженности принципам Устава ООН, сыграло роль в том, что выбор в пользу двухгосударственного решения был сохранён на столе переговоров и до сих пор является наиболее надежным и единственным вариантом решения этого застарелого конфликта».
Как мы видим, Россия никогда не предавала своего принципа и давно настаивает на необходимости признать Палестину как независимое государство. Государственность Палестины была признана СССР в 1988 году, а Россия (правопреемница СССР) лишь продолжила идти тем же курсом.
Пока же в общемировом рассмотрении ситуация выглядит крайне абсурдно: 147 стран-членов ООН из 193 признают Палестину. Это очень значимое и ощутимое большинство. В 95 странах мира вполне себе действуют палестинские посольства. Однако государства как будто и нет: поскольку не признана тремя постоянными членами СБ ООН — США, Францией, Великобританией. Но это пока.
Грядёт горячая Генассамблея.
Всё началось с Франции. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон объявил, что его страна «признает независимое государство Палестина в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН». Этот шаг сделает Францию, пожалуй, самой заметной страной на мировой арене, признавшей Палестину, поскольку Франция станет «крупнейшей западной державой и первым членом “Большой семёрки”, признавшим палестинскую государственность». Так об этом пишет The Washington Post. Тут стоит добавить и то, о чём мы говорили выше: это ещё и один из постоянных членов Совбеза ООН.
Однако Макрон никогда сам ничего не делает, а поэтому в любой запутанной ситуации пытается утянуть кого-то за собой. Так, чтобы если что, то не самому отдуваться. Так случилось с Великобританией. Вслед за Парижем Лондон объявил, что признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, не прекратит строительство поселений на Западном берегу и не примет обязательство по решению конфликта на основе создания двух государств.
Как пишет Associated Press, обе страны надеются, что их смелые, хотя и в значительной степени символические, дипломатические шаги помогут усилить давление на Израиль, чтобы смягчить катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа и вдохнуть новую жизнь в заглохший мирный процесс.
И тут уж будто открылся ящик Пандоры. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль дал понять, что его правительство может ускорить процесс признания палестинского государства, если Израиль аннексирует Западный берег.
Это он изрёк в преддверии двухдневной поездки в Израиль и на палестинские территории. Вадефуль добавил, что его правительство не отступит от своей цели — решения конфликта по принципу двух государств, добавив, что «для Германии признание палестинского государства — это, скорее, завершение процесса. Но этот процесс должен начаться сейчас».
Также пообещал признать палестинскую государственность и премьер-министр Канады Марк Карни. И это произойдёт тоже на Генассамблее ООН. К этим странам ещё можно приплюсовать Австралию, Новую Зеландию. Вроде бы, готова к этому и Финляндия. Но там пока всё сложно.
Если президент Суоми Александр Стубб заявил агентству STT, что готов принять предложение правительства о признании палестинского государства, если получит такое предложение, то премьер-министр Петтери Орпо говорит о том, что «на данном этапе правительство не готовит предложение о признании Палестины». Мол, это решение не должно быть символическим. И вот здесь нельзя не согласиться.
Искреннее желание или сотрясание воздуха.
В ситуации, когда одна страна за другой заявляет о готовности признать Палестину, возникает лёгкая нотка недоверия. Как будто нет в этих словах искренности, что ли.
Волна таких заявлений начала накатывать очень вовремя. Уже давно по всей Европе (да и не только по ней) прокатываются пропалестинские протесты. Люди требуют от политиков обратить внимание на страдания мирных палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Обратили ли? Едва ли.
Словесно западные политики продолжали так или иначе стоять на стороне Тель-Авива и закрывали глаза на то, как ЦАХАЛ утюжит палестинскую территорию. Невозможно стало закрывать на это всё глаза стало тогда, когда уже по всей зарубежной прессе прокатились фото и видеоматериалы, на которых видно, что люди в секторе Газа истощены до предела.
Невозможно стало закрывать на это всё глаза, когда Израиль устроил блокаду сектора Газа (если не сказать совсем громкое слово — геноцид), перестав пропускать грузовики с лекарствами и продовольствием.
Более того, палестинцы часто не могут даже получить еду, ведь по людям, которые идут в определённое место получать пищу, открывают прицельный огонь. И куда деваться палестинцам, если Израиль создал такие условия, что теперь миллионы проживающих в секторе Газа людей вынуждены ютиться на неприлично крошечном клочке своей же территории? Зная всё это, не поздно ли спохватилось западное «цивилизованное» общество?
Возьмём то же Соединённое Королевство. Великобритания на протяжении десятилетий поддерживала создание независимого палестинского государства рядом с Израилем, однако настаивала на том, что признание должно стать частью мирного плана по достижению решения о создании двух государств.
Британские чиновники всё больше обеспокоены тем, что такое решение становится практически невозможным — не только из-за разрушения Газы и перемещения большей части её населения за 22 месяца войны, но и из-за агрессивного расширения израильским правительством поселений на Западном берегу реки Иордан — землях, которые палестинцы хотят видеть своим будущим государством. Значительная часть мира считает оккупацию Западного берега реки Иордан Израилем незаконной.
Все в один голос уже кричат, что происходит фактическая аннексия Западного берега. Но что мы видим с обратной стороны?
Израиль немедленно осуждает все заявления о признании палестинской государственности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отвергающий решение о создании двух государств как по националистическим, так и по соображениям безопасности, заявил, что эти заявления «поощряют чудовищный терроризм ХАМАС и наказывают его жертв».
Будем объективны: в критическом положении оказались и израильтяне, которые были взяты в заложники боевиками движения ХАМАС. Как заявили представители Форума семей заложников, представляющий интересы многих родственников израильских узников ХАМАС, «признание палестинского государства, в то время как 50 заложников остаются в туннелях ХАМАС, равносильно поощрению терроризма».
Обе стороны понять можно, оттого и так актуальна проблема признания палестинской государственности. Возможно, столь резкое пробуждение Запада оказалось слишком запоздалым. В середине июля стало известно, что в результате войны уже погибло чуть более 58 тысяч человек. Такие данные привело Министерство здравоохранения Палестины. И это отнюдь не только боевики ХАМАС, а, в основном, женщины и дети (и очень часто совсем ещё младенцы).
Да, мир стал понимать, что Израиль в одобренной союзниками Тель-Авива вседозволенности стал переходить все границы. И тогда не кажется ли эта готовность признать Палестину попыткой вынудить Израиль остепениться? Такое предположение исключать тоже не стоит, тем более что оно подтверждается при более детальном рассмотрении проблемы.
Давайте вернёмся к заявлениям лидеров этих стран и внимательно в них вчитаемся: Запад фактически ставит условие Израилю. И оно звучит так: если Израиль не прекратит огонь в секторе Газа и не станет оккупировать Западный берег, то мы на Генассамблее признаем независимое государство Палестина.
Подтверждает этот тезис и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В одном из недавних интервью дипломат назвала заявления ряда стран Запада спекуляциями: «Это говорит о том, насколько западники плевать хотели на каждого человека, на общность людей, на права человека, на гуманитарное право, на международное право. Вдумайтесь: угрожают признать Государство Палестина».
Захарова отметила, что «они таким образом пытаются остановить действия Израиля, его руководства, которые привели к такому количеству жертв среди палестинцев».
Но остановится ли Израиль? Вряд ли. К слову, США очень недовольны резким разворотом своих союзников в вопросе признания Палестины. И, откровенно говоря, вряд ли Вашингтон встанет в тот же хор.
Госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил: «Ни одна из признавших Палестину стран не имеет возможности создать палестинское государство. Палестинского государства не может быть, если на это не согласится Израиль».
Смешно, Рубио! И очень наивно.
А вот, как отреагировал Трамп на заявление Канады о готовности признать Палестину: «Ого! Канада только что объявила, что поддерживает государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить торговую сделку. Эх, Канада!».
Эх, Трамп! И это после слов о том, что «в Газе действительно есть голод»? Стыдно, США! Очень стыдно!
Возможно, Соединённые Штаты, как полагает The Guardian, станут аутсайдерами в Совбезе ООН по палестинскому вопросу. С другой стороны, пока позиция подготовившихся к признанию государств не выглядит устойчивой и даже в определённой степени лживой.
Откровенно говоря, вся эта готовность основана лишь на боязни стать причастными к творимым Израилем ужасам в секторе Газа и на Западном берегу. Если бы таких заявлений не было, то позиции этих политиков на родине стали бы более шаткими. И как-то слишком уж резко всё это произошло. Тут уж, грешным делом, начинаешь задумываться, а не специально ли вновь на сцене появилась Грета Тунберг, решившая защищать палестинцев? Может, это был анонс, который никто не понял?