Казахстанские мастера просят принять закон о ремесленниках

Весной прошлого года депутаты мажилиса парламента РК обратились с запросом к правительству. В документе, адресованном тогдашнему вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, отмечалось, что в Казахстане в настоящее время отсутствует нормативная база по ремесленнической отрасли. Депутаты напомнили: согласно плану действий по реализации Концепции развития туристской отрасли соответствующим министерствам и ведомствам было поручено до конца 2023 года принять меры по развитию ремесленничества. В списке задач: формирование Национального реестра ремесленников, создание саморегулируемой организации мастеров, открытие центров ремесленников на приоритетных туристических территориях, разработка стандарта ремесленной продукции, создание и развитие маркетплейса для ремесленников, и, конечно, самое главное — совершенствование законодательства в области ремесел.