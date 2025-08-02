Казахстанские мастера просят принять закон о ремесленниках

Разбираемся, почему ремесленники по всей стране говорят о необходимости нового закона и как он может изменить не только жизнь мастеров, но и имидж страны.
«Мы не просим особых условий — мы просим признания. Закон о ремесленниках — это не про льготы, это про уважение к труду, культуре и идентичности. Без этого закона ремесло останется на обочине креативной экономики. А ведь именно в нем — душа народа», — пишут мастера.
Ремесло в «серой зоне»
Казахстан обладает богатейшим наследием: гончарное и ювелирное искусство, ковроткачество, изготовление музыкальных инструментов, ткачество, работа с кожей и деревом
«Мы словно живем между прошлым и будущим. Все говорят о креативной экономике, цифровизации, но при этом никто не задумывается, что без корней у дерева не будет ветвей», — говорит один из ремесленников на условиях анонимности.
Весной прошлого года депутаты мажилиса парламента РК обратились с запросом к правительству. В документе, адресованном тогдашнему вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, отмечалось, что в Казахстане в настоящее время отсутствует нормативная база по ремесленнической отрасли. Депутаты напомнили: согласно плану действий по реализации Концепции развития туристской отрасли соответствующим министерствам и ведомствам было поручено до конца 2023 года принять меры по развитию ремесленничества. В списке задач: формирование Национального реестра ремесленников, создание саморегулируемой организации мастеров, открытие центров ремесленников на приоритетных туристических территориях, разработка стандарта ремесленной продукции, создание и развитие маркетплейса для ремесленников, и, конечно, самое главное — совершенствование законодательства в области ремесел.
«По словам мастеров, эти проблемы не нашли решения», — писали депутаты в 2024 году. В 2025-м ситуация не изменилась.
«Закон мог бы закрепить статус ремесленника как отдельной профессии, с правами и льготами, — говорит известный казахстанский дизайнер, вице-президент Всемирного ремесленного совета (World Craft Council) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев. — Обеспечить доступ к господдержке, грантам, правовой и налоговой защите. Но главное — закрепить ремесло как часть культурного кода страны».
Не хобби, а путь
Мастера говорят, что им постоянно приходится объяснять официальным лицам, что ремесло — это не просто ручной труд. Это выбор, философия, стиль жизни. Это связь поколений — мастера передают знания своим ученикам. Но с каждым годом все меньше желающих обучиться ремеслу: молодые люди видят отношение государства к тем, кто по собственному желанию, без льгот и поддержки, сохраняет народные промыслы.
«Закон помог бы не только сохранить уникальные техники и традиции, но и превратить их в драйвер экономики, — говорит Айдархан Калиев. — Именно так поступили, например, в Узбекистане, Кыргызстане и Японии, где ремесло давно стало частью государственной стратегии».
Перечислять все, что делается в соседнем Узбекистане для ремесленников, можно очень долго. Вот только одна цифра: летом 2023 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому ремесленникам, включенным в «Национальный каталог мастеров народно-прикладного искусства» и «Реестр ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма» снизили ставку налога на продажу продукции на сумму от 100 млн до 1 млрд сумов на 50%.
Ремесло и креативная индустрия — не конкуренты, а союзники
Один из основных аргументов противников закона о ремесленниках — что в начале 2025 года глава государства подписал закон, предусматривающий нормы по развитию креативной индустрии. Этого, по их мнению, уже достаточно.
«Некоторые чиновники считают, что достаточно развивать креативную экономику, а ремесло — это архаика. Но это заблуждение», — подчеркивают представители ремесленного сообщества.
В своем обращении к президенту, депутатам, правительству мастера объясняют очевидную для них разницу:
Ремесло
Это традиционная форма труда, основанная на навыках ручного производства и культурном наследии. Основная цель — сохранение, передача и адаптация традиционных знаний. Это чаще локальное производство, с ограниченным тиражом, с высокой долей ручной работы. Примеры: гончарное и ювелирное искусство, ткачество, вышивка, работа по дереву, войлоку.
Креативная индустрия
Это экономика идей, где ценность создается за счет инноваций, дизайна, медиа и технологий. Это может быть массовое производство, цифровой контент, глобальный рынок. Примеры: видеоигры, дизайн, реклама, мода, кино, музыка, архитектура, IT-решения.
Главное различие:
- Ремесло равно сохранение идентичности и традиций.
- Креативная индустрия равно коммерциализация творчества и инноваций.
По мнению казахстанских мастеров, народное ремесло — это как раз тот фундамент, на котором может строиться и где черпать идеи для вдохновения креативная индустрия.
Что даст закон?
По мнению мастеров и экспертов, закон мог бы включать:
официальное определение понятий «ремесленник», «традиционное искусство»; механизмы сертификации; налоговые и административные льготы; образовательные программы; государственные гранты и инфраструктурные проекты.
Кроме того, это путь к защите интеллектуальной собственности: авторские права, географические указания, борьба с подделками.
…В своем Отечестве?
Самое интересное: несмотря на отсутствие официального правового статуса в собственном государстве, наши мастера — и даже города мастеров — признаны в мире. Тараз, Туркестан, Алматы — эти три казахстанских города внесены во Всемирный список городов ремесел World Craft City List. Почетный статус — не просто эффектная надпись, которая теперь по праву может встречать гостей Тараза, Алматы и Туркестана: это означает реальный потенциал для этнотуризма, экспорта, международных ярмарок, продвижения локальных брендов.
«Казахстанские города уже признаны городами ремесел на глобальном уровне, — говорит Айдархан Калиев. — Настало время закрепить это на уровне национального законодательства. Ремесло становится частью туристического бренда города: мастер-классы, ярмарки, фестивали, арт-резиденции. Повышается привлекательность региона для внутреннего и международного туризма. Продукция с “географическим брендом” (например, “войлок из Тараза”, “музыкальные инструменты или ювелирные украшения из Алматы”, “керамика из Туркестана”) становится узнаваемой за рубежом. Повышается доверие к изделиям, упрощается участие в международных рынках, ярмарках, выставках».
На самом деле ответ на вопрос — зачем Казахстану закон о ремесленниках? — достаточно прост. Ремесло — это не про ностальгию. Это про устойчивость экономики, узнаваемость страны за рубежом, про возможность каждому региону найти свой уникальный путь развития. Или вспомнить прежний — почему бы всему миру не узнать, что в современном Казахстане помнят секреты знаменитой древней отырарской керамики?