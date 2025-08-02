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Мирзиёев утвердил льготы для инвесторов промзоны «Венгрия — Узбекистан»

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных льготах для венгерских и европейских инвесторов в спецпромзоне (СПЗ) «Венгрия — Узбекистан», передает Мининвестиций, промышленности и торговли.

Источник: Курсив

Инвесторы, работающие в СПЗ, получают налоговые льготы на десять лет, которые предусмотрены законодательством республики.

«Специальная зона “Узбекистан — Венгрия” призвана стать флагманом узбекско-венгерского экономического сотрудничества, демонстрируя открытость Узбекистана к инвестициям и созданию предсказуемого делового климата», — подчеркнули в ведомстве.

При этом управляющая компания сама решает, кого из инвесторов разместить в промзоне. Государство обеспечит её инфраструктурой.

Под руководством премьер-министра РУз Абдуллы Арипова создан Административный совет. Он будет следить за своевременным строительством инфраструктуры в СПЗ.