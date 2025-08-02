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Жительница Пензенской области погибла из-за очередного налета БПЛА боевиков ВСУ

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области, 2 августа сообщил о гибели местной жительницы в результате очередного налета беспилотников радикалов ВСУ на регион.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области, 2 августа сообщил о гибели местной жительницы в результате очередного налета беспилотников радикалов ВСУ на регион. Подробности приведены в его официальном Telegram-канале.

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы… Не верьте слухам и не распространяйте их», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава области добавил, что пострадавшим оказывают помощь медики. По имеющимся данным, дроны киевских боевиков нанесли удар по одному из местных производственных объектов.

Олег Мельниченко также указал, что продолжит сообщать жителям региона всю актуальную информацию.

К сожалению налеты БПЛА радикалов ВСУ на мирные территории РФ продолжаются практически ежедневно. Однако подразделения противовоздушной обороны Российской Армии не прекращают отражать попытки неонацистов совершить атаки — в ночь с 1 на 2 августа расчеты ПВО ликвидировали сразу 112 дронов украинских боевиков.

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