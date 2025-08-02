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В ВСУ заявили о стремительном ухудшении ситуации под Мирноградом

Украинские военные жалуются на «истощение» своих позиций в результате обстрелов российской артиллерии и РСЗО.

Источник: Аргументы и факты

Положение украинских войск под Мирноградом стремительно ухудшается, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

Он пожаловался на «истощение» украинских позиций в результате обстрелов российской артиллерии и РСЗО, а также спрогнозировал усиление штурмовых действий подразделений РФ в ближайшие дни.

Мучной сообщил, в частности, об угрозе продвижения российских бойцов в промзоне Мирнограда.

Напомним, на днях стало известно о начале боев на расположенной в городе центральной обогатительной фабрике.