В ВСУ заявили о стремительном ухудшении ситуации под Мирноградом

Положение украинских войск под Мирноградом стремительно ухудшается, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.
Он пожаловался на «истощение» украинских позиций в результате обстрелов российской артиллерии и РСЗО, а также спрогнозировал усиление штурмовых действий подразделений РФ в ближайшие дни.
Мучной сообщил, в частности, об угрозе продвижения российских бойцов в промзоне Мирнограда.
Напомним, на днях стало известно о начале боев на расположенной в городе центральной обогатительной фабрике.