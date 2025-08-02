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В США заявили о «великих автомобилях», выложив фото Трампа с «Жигулями»

Республиканская партия анонсировала закон, призванный «возродить великие американские автомобили», но сопроводила сообщение фото президента США на фоне автомобиля ВАЗ 2105.

Республиканская партия США анонсировала закон, призванный «возродить великие американские автомобили», при этом сопроводила сообщение об этом фотографией с советским и российским автомобилем ВАЗ 2105 «Жигули».

В аккаунте партии в соцсети Х* пост о законопроекте сопровождает фотография президента США Дональда Трампа на фоне желтых «Жигулей».

«Один большой красивый законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля», — говорится в сообщении партии.

Пользователи в комментариях высмеяли публикацию.

Напомним, ВАЗ-2105 «Жигули» выпускался Волжским автомобильным заводом с 1980 по 2010 год.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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