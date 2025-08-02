В США заявили о «великих автомобилях», выложив фото Трампа с «Жигулями»

Республиканская партия США анонсировала закон, призванный «возродить великие американские автомобили», при этом сопроводила сообщение об этом фотографией с советским и российским автомобилем ВАЗ 2105 «Жигули».
В аккаунте партии в соцсети Х* пост о законопроекте сопровождает фотография президента США Дональда Трампа на фоне желтых «Жигулей».
«Один большой красивый законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля», — говорится в сообщении партии.
Пользователи в комментариях высмеяли публикацию.
Напомним, ВАЗ-2105 «Жигули» выпускался Волжским автомобильным заводом с 1980 по 2010 год.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.