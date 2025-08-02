«Краматорск можем взять сходу»: выяснился план ВС РФ после освобождения Часов Яра

Российская армия может нанести неожиданный и очень эффектный удар по группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации после падения Часов Яра. И тогда слова Александра Лукашенко, который накануне, во время общения с прессой, заявил, что от ВСУ в Краматорске через полтора месяца ничего не останется, окажутся пророческими.
О том, как, возможно, будут действовать наши войска после освобождения Часов Яра в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.
Встречаясь в пятницу, 1 августа, с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев, который терпит одно поражение за другим, срочно садиться за стол переговоров.
«Часов Яр — это дорога на Краматорск — фактически центр СВО на Украине. И что потом? Украина должна бегом просить Владимира Владимировича (Путина. — “МК”) садиться за стол переговоров. В противном случае через месяц-полтора там даже оборонительных сооружений не останется», — отметил Александр Лукашенко во время общения с прессой.
Напомним, в конце этой недели в Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часов Яра. Президент России Владимир Путин это подтвердил.
Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, что после Часов Яра, который, по некоторым данным, еще неделю назад перешел под наш контроль, продолжатся бои за Славянско-Краматорскую агломерацию.
— На Славянском направлении нас ждет очень мощный укрепрайон, который нам в ближайшее время придётся брать штурмом или оперативно-стратегической хитростью: где-то обходить, где-то применять отвлекающие маневры. Это будет значительным явлением.
— Каковы силы противника?
— На самом деле, потери противника на Покровском и Часов-Ярском направлениях серьезно ослабили морально-психологическое состояния войск. Для Сырского это серьезный удар, который еще сильнее расшатает положение войск. Главком ВСУ в свое время обещал, что вскоре будут контрнаступы на других направлениях — в Сумской, Харьковской областях. Но его планам не суждено сбыться, у них ничего не получилось, хотя они пытались отвлекать внимание очень сильно, и это было заметно. Не получилось, потому что у них очень серьезно пошатнулась общая линия обороны.
— Конкретно на Славянско-Краматорском направлении чего ждать от противника?
— Не уверен, что они не подготовили второй эшелон обороны в районе Славянско-Краматорской группировки. Там что-то уже есть, потому что они готовились давно. Но опять же все зависит от того, в каком состоянии оборонительные сооружения и будет ли интенсивное продвижение в этом направлении со стороны наших войск. А у нас такая возможность как раз есть. Мы можем бросить бронетанковую технику и одновременно нанести несколько огневых налётов артиллерией, ракетными войсками, авиацией и не дать противнику планомерно выполнить отступление — то есть, разбить разрозненные войска, которые сейчас выходят из трех оборонительных узлов, не позволить украинскому командованию сконцентрировать внимание, собраться и ввести резервы.
— Какими резервами обладает противник?
— У Сырского есть два-три корпуса — по крайней мере, на Славянско-Краматорском направлении. И если мы не дадим ему возможность реализовать эти силы и средства, тогда, не исключаю, что будет очень эффективный удар, и, может быть, мы даже сходу сможем взять этот укрепрайон. Но надо очень постараться. Физико-географические условия вроде на нашей вроде стороне, климатические условия тоже. Возможно, с нашей стороны сработает эффект внезапности. Но в то же время, думаю, что противник готов к удару. Поэтому нам остается понять — он всё внимание бросит на усиление дальних позиций примерно за 20−30 километров и попытается оказать нам сопротивление, или же пойдет на очаговую оборону, то есть, отдельно Краматорска, Славянска, Дружковки.
Ранее военный эксперт рассказал «МК», что два направления — Покровское и Славянско-Краматорское являются оперативно-стратегическими и скорее всего «завязаны в единый план проведения оперативно-стратегических наступательных действий». По его словам, с освобождением Часов Яра и Покровска резко выравнивается линия фронта, из-за неровностей которой ранее были задержки крупного стратегического наступления. Теперь стратегическое выравнивание фронта может дать «толчок для большого наступательного порыва».