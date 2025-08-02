«Краматорск можем взять сходу»: выяснился план ВС РФ после освобождения Часов Яра

— У Сырского есть два-три корпуса — по крайней мере, на Славянско-Краматорском направлении. И если мы не дадим ему возможность реализовать эти силы и средства, тогда, не исключаю, что будет очень эффективный удар, и, может быть, мы даже сходу сможем взять этот укрепрайон. Но надо очень постараться. Физико-географические условия вроде на нашей вроде стороне, климатические условия тоже. Возможно, с нашей стороны сработает эффект внезапности. Но в то же время, думаю, что противник готов к удару. Поэтому нам остается понять — он всё внимание бросит на усиление дальних позиций примерно за 20−30 километров и попытается оказать нам сопротивление, или же пойдет на очаговую оборону, то есть, отдельно Краматорска, Славянска, Дружковки.