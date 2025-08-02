Правительство выделит больше денег на ремонт и строительство дорог

Изначально на госпрограмму из республиканского бюджета планировали выделить около 8 млрд рублей, а в новой редакции фигурирует сумма уже более чем в 9,4 млрд. Среди источников финансирования есть и средства внешних государственных займов. В нынешнем варианте в 2025 году такой вид финансирования должен превысить 1 млрд рублей.