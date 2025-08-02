Правительство выделит больше денег на ремонт и строительство дорог

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Финансирование госпрограммы «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы решено увеличить, следует из постановления Совмина, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
"Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 — сказано в документе.
Изначально на госпрограмму из республиканского бюджета планировали выделить около 8 млрд рублей, а в новой редакции фигурирует сумма уже более чем в 9,4 млрд. Среди источников финансирования есть и средства внешних государственных займов. В нынешнем варианте в 2025 году такой вид финансирования должен превысить 1 млрд рублей.
В госпрограмме также говорится, что протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в стране составляет около 87 тыс. километров, в том числе республиканских дорог — более 15,9 тыс. Твердое покрытие перед началом пятилетки, на которую принимали программу, было почти на 75,6 тыс. км дорог.
Число мостов и путепроводов на дорогах на сегодня в стране составляет примерно 5,3 тысячи.