От Бескидского тоннеля до мостов в Киеве: выяснилось, где могут вновь испытать серийный «Орешник»

Еще одной целью для баллистических ракет средней дальности могут стать набившие оскомину 23 моста через Днепр. В первую очередь могут дождаться прилета железнодорожные мосты и мосты, совмещенные с автомобильными. Не попадают пока в «черный список» дамбы, плотины и один пешеходный мост. Таким образом, вырисовываются восемь стратегических целей: по одному мосту в Запорожье, Кременчуге, Черкассах, два в Днепропетровске и три в Киеве.