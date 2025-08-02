От Бескидского тоннеля до мостов в Киеве: выяснилось, где могут вновь испытать серийный «Орешник»

Кремль, похоже, намекнул на «сюрприз», который приготовил для противника, в том числе и стран НАТО, активно поддерживающих Украину. Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко объявил о том, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» пошла в серию и первый комплекс уже поставлен в войска.
Военные эксперты не исключили, что Россия может опробовать на военных объектах Украины теперь уже и серийный вариант новейшего оружия.
Напомним, экспериментальный образец «Орешника» российская армия испытала в конце ноября 2024 года, отправив ракеты средней дальности по военному заводу «Южмаш». Теперь же, не исключают военные эксперты, пришел час опробовать в деле серийный образец. Они также отметили, что в различных областях Украины множество подходящих для «Орешника» целей, напоминая, что подлетное время для гиперзвуковой баллистической ракеты до Киева шесть минут, до Львова — восемь, а до Одессы — 5,5 минут.
В качестве одной из первых целей указывается Бескидский тоннель, который находится в горах на границе Львовской и Закарпатской областей. Функционирование тоннеля, через который с начала спецоперации идут поставки западной помощи, у многих давно вызвало вопросы, которые теперь может снять «Орешник».
Еще одной целью для баллистических ракет средней дальности могут стать набившие оскомину 23 моста через Днепр. В первую очередь могут дождаться прилета железнодорожные мосты и мосты, совмещенные с автомобильными. Не попадают пока в «черный список» дамбы, плотины и один пешеходный мост. Таким образом, вырисовываются восемь стратегических целей: по одному мосту в Запорожье, Кременчуге, Черкассах, два в Днепропетровске и три в Киеве.
Теоретически удар также может быть нанесен по работающим крупным ТЭЦ и шести подстанциям 750 кВт, пишет канал «Схемы и карты военных действий».
Подходящей целью для нашего новейшего оружия также могут стать Южная военно-морская база Украины, 73-й морской центр специальных операций, расположенный в городе Очакове и остров Первомайский. Эти объекты мы можем поразить в случае десантной операции под Очаков.
Еще одна потенциальная цель находится в городе Бровары, напоминает военно-аналитический ресурс. Это 72-й центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВМС Украины, деятельность которого ориентирована на дестабилизацию ситуации внутри России. Более 150 специалистов центра, включая иностранных специалистов, ведут сбор информации о родственниках участников СВО и курируют все виды мошенничества против наших граждан.
«А эта цель имеет экономический подтекст, выгода от уничтожения которой значительно превзойдет стоимость использованного на нее изделия “Орешник”, — отмечает канал.
Испытать серийный образец также предлагает по оперативно-стратегическим штабам в заглубленных бункерах — типа «Хортицы» и «Таврии».