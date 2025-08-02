Десантник рассказал, как тросом ремонтной машины спас жизнь сослуживцу

2 августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушно-десантных войск. Сегодня большинство из них — на боевой вахте в зоне СВО. Один из тех, кто получил боевой опыт в СВО — водитель-слесарь сержант Дмитрий Афонин. Задачи приходилось решать разные. Подвозил запчасти для военной техники, эвакуировал повреждённые боевые машины с поля боя. Но один случай из-за «ленточки» запомнился особо: тогда его ремонтно-эвакуационной группе поступила необычная вводная… — спасти утопающего.
Во время движения машина наиболее заметна для противника. Об этом знает, пожалуй, каждый военный, бывавший «за лентой». Когда сержант Афонин садился за «баранку» своего груженого «Урала» или ремонтно-эвакуационной машины, он знал наверняка: противник может ударить в любой момент.
Во время его командировки FPV-дроны не были еще так распространены, основную угрозу представляла артиллерия противника, реже — беспилотники со сбросами. А на земле поджидали расставленные всюду мины противника.
— Выезжали в темное время суток, выключали любой свет. Ночи очень темные, буквально движешься на ощупь. Вдобавок маршрут планировали до мелочей, чтобы не наткнуться на мину, — вспоминает Дмитрий.
На «Урале» подвозил комплектующие для нашей техники: запчасти, двигатели, гусеницы… Чего только не доставляли.
— Из того, что мы возили, можно было целую бронемашину собрать, — шутливо говорит сержант.
На ремонтно-эвакуационной машине забирали неисправную технику, чтобы потом ее восстановить в ремонтных подразделениях. Здесь тоже были свои нюансы: передвигаться требовалось незаметно, насколько это возможно. Никакого света. Противник на том месте мог их поджидать.
Необычный эпизод случился под Новой Каховкой. Как обычно эвакуационная группа Дмитрия была на боевом посту. Гадали, что сегодня заберут — наше или трофейное. Внезапно командование отдает приказ: человек тонет, нужно срочно помочь.
— В том районе стояла гидроэлектростанция. Один наш «Урал» ехал там через мост. Так вышло, что во время движения переправу подорвали ВСУ, а машина вместе с водителем рухнула прямо в шлюз, наполненный водой, — рассказывает сержант Афонин.
Высота падения была внушительна — метров 17. Машина тотчас отправилась ко дну, а водитель выбрался, и отчаянно барахтался, чтобы как-то держаться на плаву. На беду он не умел плавать.
Как могла быстро к нему подоспела ремонтно-эвакуационная группа. Пока «парковались», скинули мужчине пустые 15-литровые бутыли, чтобы тот за них держался. Затем спустили стальную лебедку с привязанными к ней ремнями. Такая выдерживает на буксире бронетранспортер, так что человека удалось достать без проблем. Сориентировались быстро, это и помогло спасти тонущему жизнь.
— Погода стояла скверная, холодный сентябрь. Бедолага совсем продрог в холодной воде. Оперативно прибыли медики и увезли пострадавшего, — добавляет военный.
Только медицинский транспорт скрылся из виду, как вдруг по ремонтникам открыли огонь артиллерии. Военные скрылись за близлежащей насыпью, чудом живы остались. Произошло бы это минутой бы раньше — под удар попали бы и тонущий, и медики, и «ремонтники-спасатели». Вот уж судьба уберегла. А, вообще, десантник, как говорится, и в огне не горит, и в воде — не тонет.