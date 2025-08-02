Десантник рассказал, как тросом ремонтной машины спас жизнь сослуживцу

Только медицинский транспорт скрылся из виду, как вдруг по ремонтникам открыли огонь артиллерии. Военные скрылись за близлежащей насыпью, чудом живы остались. Произошло бы это минутой бы раньше — под удар попали бы и тонущий, и медики, и «ремонтники-спасатели». Вот уж судьба уберегла. А, вообще, десантник, как говорится, и в огне не горит, и в воде — не тонет.