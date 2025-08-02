Российский беспилотник с автоматом Калашникова застрелил снайперский дуэт ВСУ

Первоначально «Арбалет» создавался для борьбы с воздушными целями — дронами противника — с использованием дробовых патронов калибра 5,45 мм. Однако впоследствии его применение расширили: теперь он эффективно поражает и наземные объекты с использованием штатных боеприпасов автомата.