За ночь над Россией сбили 112 беспилотников. Военная операция, день 1256-й

34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей, 5 — на Самарской областью, 4 — над Пензенской областью, 2 — над Белгородской областью и по одному — над Липецкой областью и Крымом.