За ночь над Россией сбили 112 беспилотников. Военная операция, день 1256-й

08:56 ❗ После атаки украинских беспилотников на Воронежскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
08:48 ❗ В Рязанской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на одно из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков. Жертв и разрушений нет.
08:37 ❗ В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погиб сотрудник, охранявший один из атакованных объектов.
08:26 В Пензенской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники “Скорой помощи”, угрозы их жизни нет», — написал он.
08:15 ❗ Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Из-за падения обломков беспилотника загорелся дачный дом, находившийся в нем пожилой мужчина погиб.
08:05 ❗ За ночь российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей, 5 — на Самарской областью, 4 — над Пензенской областью, 2 — над Белгородской областью и по одному — над Липецкой областью и Крымом.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1256-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.