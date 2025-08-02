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Российские штурмовики взяли в плен боевиков ВСУ при продвижении к Северску

Бойцы РФ захватили позиции противника на подступах к городу.

Источник: Аргументы и факты

Кадры взятия в плен боевиков ВСУ продвигающимися к Северску российскими штурмовиками опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

По информации канала, бойцам 6-й казачьей бригады удалось захватить позиции противника на подступах к городу.

«Очередная позиция украинских нацистов была взята. ВСУшники, не выдержав натиска воинов-казаков, предпочли сложить оружие и сдаться в плен», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, российские штурмовики взяли в плен не менее двух украинских боевиков, которые были выявлены в одном из укрытий.

Ранее стало известно о захвате российскими бойцами пикапа с военнослужащими ВСУ под Ступочками в ДНР.