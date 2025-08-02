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Трамп заявил, что Клинтон и Обама «должны поплатиться» за фейк о «русских хакерах»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и Хиллари Клинтон, экс-руководителя американского Госдепартамента, в целенаправленной дискредитации его победы на выборах в 2016 году через обвинения в причастности «русских хакеров».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и Хиллари Клинтон, экс-руководителя американского Госдепартамента, в целенаправленной дискредитации его победы на выборах в 2016 году через обвинения в причастности «русских хакеров». Подробнее о своей позиции он рассказал в рамках интервью телеканалу Newsmax.

«И они знали, что это фейк. Они знали, что история с Россией была фейком… Думаю, они должны поплатиться за это», — подчеркнул Дональд Трамп в ходе беседы с корреспондентом Newsmax.

Президент добавил, что обнародованные Пэм Бонди, генеральным прокурором страны, ранее засекреченные документы доказывают, что так называемого «русского следа» никогда не было.

С таким же заявлением недавно выступила и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Глава американских спецслужб охарактеризовала действия Барака Обамы в 2016 году как попытку совершить «госпереворот».

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