Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной войны: он «небрежно» шагнул на «лестницу эскалации»

Автор статьи назвал такое решение эпохальным и вселяющим ужас моментом. По его словам, речь идет о «балансировании на грани ядерной войны». В статье он обратил внимание, что даже во времена холодной войны ни один американский лидер «публично не направлял атомные подводные лодки» в сторону России.