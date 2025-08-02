Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной войны: он «небрежно» шагнул на «лестницу эскалации»

Президент США Дональд Трамп начал подниматься по «лестнице ядерной эскалации» после заявления о передислокации американских атомных подводных лодок (АПЛ) якобы на фоне угрозы со стороны России. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
Автор статьи назвал такое решение эпохальным и вселяющим ужас моментом. По его словам, речь идет о «балансировании на грани ядерной войны». В статье он обратил внимание, что даже во времена холодной войны ни один американский лидер «публично не направлял атомные подводные лодки» в сторону России.
«Никогда ранее ни один лидер США не решался на подобное балансирование на грани ядерной войны», — сказано в публикации.
Однако «это явно не второй Карибский кризис», заявил автор статьи. Они указывают на «донкихотский стиль правления» Трампа, из-за чего сейчас «мало кто паникует». Тем не менее его действия все-таки «несут в себе риск».
«Он изменил построение ядерных сил Вашингтона в отношении России так, как не отваживался ни один из его предшественников, поднявшись — почти небрежно — на первую ступеньку лестницы ядерной эскалации», — отметил журналист.
По его мнению, если президент России Владимир Путин даст ответ тем же, это может привести к серьезному кризису. Тем не менее журналист назвал маловероятным сценарием, что Москва отреагирует аналогичным образом.
Тем временем, офицер ВМС Великобритании в отставке Льюис Пейдж в колонке в The Daily Telegraph назвал «почти полностью бессмысленным жестом» передислокацию подлодок. Как он считает, таким образом Трамп пытался показать, что не боится высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Сам Трамп позже признался, что такую острую реакцию у него вызвали слова Медведева. Якобы российский политик выступил с «чрезвычайно провокационными заявлениями» в его адрес.
Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома попытался рассказать, куда распорядился перебросить две атомные подводные лодки США. По словам американского лидера, они находятся «ближе к России», однако точного местоположения он так и не указал.
Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал переброску атомных подлодок методом запугивания России, а не реальной угрозой. Спикер напомнил, что те, кто уже запугивал Москву, после приезжали в Кремль и подписывали «договора о дружбе и добрососедских отношениях».