ВСУ в надежде отбить утраченные позиции перебросили в Харьковскую область элитную бригаду

Командование Вооруженных сил Украины, в надежде вернуть утраченные позиции, перебросило под город Волчанск на севере Харьковской области элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Пытаясь отбить утраченные позиции, командование ВСУ перебросило под Волчанск элитную 1-ю обр ТерО», — приводит агентство слова собеседника.
Источник ТАСС рассказал, что первоначально эта бригада формировалась из участников так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» (АТО) и иностранных наемников. Однако позднее «выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а бригаду стали укомплектовывать мобилизованными украинцами», указал собеседник агентства в российских силовых структурах.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ выбили ВСУ из исторической части Волчанска.