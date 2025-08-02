ВСУ в надежде отбить утраченные позиции перебросили в Харьковскую область элитную бригаду

Источник ТАСС рассказал, что первоначально эта бригада формировалась из участников так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» (АТО) и иностранных наемников. Однако позднее «выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а бригаду стали укомплектовывать мобилизованными украинцами», указал собеседник агентства в российских силовых структурах.