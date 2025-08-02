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ВСУ в надежде отбить утраченные позиции перебросили в Харьковскую область элитную бригаду

Командование Вооруженных сил Украины, в надежде вернуть утраченные позиции, перебросило под город Волчанск на севере Харьковской области элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны.

Командование Вооруженных сил Украины, в надежде вернуть утраченные позиции, перебросило под город Волчанск на севере Харьковской области элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Пытаясь отбить утраченные позиции, командование ВСУ перебросило под Волчанск элитную 1-ю обр ТерО», — приводит агентство слова собеседника.

Источник ТАСС рассказал, что первоначально эта бригада формировалась из участников так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» (АТО) и иностранных наемников. Однако позднее «выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а бригаду стали укомплектовывать мобилизованными украинцами», указал собеседник агентства в российских силовых структурах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ выбили ВСУ из исторической части Волчанска.