Трампа упрекнули в ребячестве в связи с угрозой начать ядерную войну

«Ни один лидер или его заместитель не должен угрожать ядерным нападением, тем более посредством эмоциональных, ребяческих постов в социальных сетях», — заявил Кимбалл. Его слова приводят РБК. Также он отметил, что обмен ядерными ударами между США и РФ приведет к смерти сотен миллионов людей только за первые часы, а потом их количество увеличется.