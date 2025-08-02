Трампа упрекнули в ребячестве в связи с угрозой начать ядерную войну

При обмене ядерными ударами, только за первые часы погибнут сотни миллионов людей, сообщил Кимбалл.
Никто из лидеров не должен угрожать ядерным нападением, особенно посредством ребяческих постов в социальных сетях, в том числе и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
«Ни один лидер или его заместитель не должен угрожать ядерным нападением, тем более посредством эмоциональных, ребяческих постов в социальных сетях», — заявил Кимбалл. Его слова приводят РБК. Также он отметил, что обмен ядерными ударами между США и РФ приведет к смерти сотен миллионов людей только за первые часы, а потом их количество увеличется.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отправить две ядерные подлодки в ответ на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ядерном оружии, назвав их «крайне провокационными». После этого Трамп подчеркнул, что США должны быть готовы к использованию ядерного оружия, а его действия привели к колебаниям на финансовых рынках. Пентагон и Белый дом пока не комментировали ситуацию.