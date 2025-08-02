Высшая судебная палата Молдавии отказала «Победе» в участии в выборах

«Судебная коллегия Верховного суда отклонила апелляцию как необоснованную», — следует из соответствующего постановления.
В инстанции указали на то, что оппозиционный блок якобы с опозданием обратился в суд — заявление подано 23 июля 2025 года, что превышает установленный законом трёхдневный срок.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы.
В августе 2024 года Высшая судебная палата запретила «Победе» участвовать в выборах президента.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше