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Высшая судебная палата Молдавии отказала «Победе» в участии в выборах

Высшая судебная палата Молдавии отклонила протест блока «Победа» на отказ ЦИК в регистрации для участия в парламентских выборах.

Источник: Reuters

«Судебная коллегия Верховного суда отклонила апелляцию как необоснованную», — следует из соответствующего постановления.

В инстанции указали на то, что оппозиционный блок якобы с опозданием обратился в суд — заявление подано 23 июля 2025 года, что превышает установленный законом трёхдневный срок.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы.

В августе 2024 года Высшая судебная палата запретила «Победе» участвовать в выборах президента.

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