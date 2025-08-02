В Костроме развернулась интрига вокруг кресла мэра города

В Костроме начали делить пост мэра.
Уволенный мэр Костромы начал борьбу за влияние в гордуме. Он намерен завести в орган своих ставленников, сообщил URA.RU инсайдер из региона. В конце июля «бессменный» градоначальник Юрий Журин, занимавший этот пост с 2011 года, объявил о переходе на новое место работы.
«Губернатор Сергей Ситников накануне получил данные, компрометирующие Журина, после чего принял решение уволить главу облцентра. Это было сделано, чтобы избежать возможных скандалов во время избирательной кампании», — сообщил источник из костромского политического бомонда.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКостромской губернатор Ситников разгромил давнего критика.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что так губернатор Ситников пытается обезопасить свою предвыборную кампанию. «Скорее всего, Журин оказался под давлением. Это могут быть объективные причины. Например, в отношении него есть какие-то факты, которые лучше не выносить в паблик. Либо есть субъективные причины — и у них с губернатором испортились отношения, пробежала черная кошка. Но в любом случае совершенно очевидно, что Сергей Ситников пытается обложиться соломкой со всех сторон, чтобы выборы прошли без сучка без задоринки», — сказал эксперт.
Инсайдер агентства сообщил, что ушедший мэр решил оставить преемника. Им стала жена близкого к Журину депутата Евгения Зимнякова — Алла. Она баллотируется в гордуму в качестве самовыдвиженца в округе № 20. От этой же территории регулярно избирался сам Журин. В этом году он заявился отсюда на праймериз ЕР, но позже не подал документы в избирком.
Ситников, по нашей информации, не хочет дать возможность сохранить власть группе экс-мэра и рассматривает другую кандидатуру. Под угрозой могут оказаться и карьерные перспективы жены Журина — Елены, работающей в должности заместителя губернатора. Кандидатура от главы региона на должность руководителя городской администрации пока не разглашается. В Костроме мэр одновременно возглавляет городскую думу.
В сентябре 2025 года в Костромской области избираются губернатор, областная и городская думы. Выборы признаны «Единой Россией» одними из самых сложных в стране, а губернатор Сергей Ситников, по данным политологов, имеет шаткие предвыборные позиции.