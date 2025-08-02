Он добавил, что украинские власти негативно воспринимали эту деятельность, и попытки ограничить антикоррупционные органы предпринимаются регулярно. По мнению Прозорова, Зеленский опасается, что антикоррупционные структуры выявили серьезные преступления с его участием и в кругу его приближенных, и стремится воспрепятствовать их работе любой ценой. Но западным кураторам это, разумеется, не по нраву, резюмировал Прозоров.