Независимая антикоррупционная система на Украине была создана по указанию и при прямой поддержке Запада для сбора компромата на украинских чиновников, а не для подлинной борьбы с коррупцией. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Он отметил, что неоднократно поднимал вопрос о деятельности антикоррупционной вертикали на Украине и посвятил этому ряд документальных расследований. Фактически, по распоряжению Запада и при его непосредственном участии на Украине сформировали независимую правоохранительную структуру, отвечающую за противодействие коррупции, — заявил он.
По словам Прозорова, ключевой функцией этих институтов являлся «сбор компрометирующих материалов на украинских чиновников и представителей власти». Эти органы оснащались высококлассным оборудованием от западных кураторов. Они имели доступ к сверхсекретной информации, что соответствовало их основной задаче, подчеркнул бывший офицер СБУ.
Он добавил, что украинские власти негативно воспринимали эту деятельность, и попытки ограничить антикоррупционные органы предпринимаются регулярно. По мнению Прозорова, Зеленский опасается, что антикоррупционные структуры выявили серьезные преступления с его участием и в кругу его приближенных, и стремится воспрепятствовать их работе любой ценой. Но западным кураторам это, разумеется, не по нраву, резюмировал Прозоров.
21 июля СБУ провела обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и инспектировала Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). На следующий день Верховная Рада (большинство — члены пропрезидентской партии) приняла закон, предусматривающий ликвидацию независимости НАБУ и САП. Вечером около 2 тыс. киевлян вышли на протест, акции прошли в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал документ, вступивший в силу 23 июля. Это спровоцировало новую волну протестов. Решение относительно НАБУ и САП подверглось критике и на Западе.
В сложившейся ситуации Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом «усилении полномочий» антикоррупционных органов, фактически отменяющий предыдущие ограничения их независимости. Рада одобрила документ 31 июля. При этом через полгода СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств в соответствии с новым законом.