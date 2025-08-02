Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

«В этот знаменательный день от имени нашего народа и от себя лично выражаю огромную признательность многонациональным коллективам железнодорожников, всем работникам системы, которые день и ночь плодотворно трудятся и вносят достойный вклад в развитие столь важной сферы», — сказал Мирзиёев.