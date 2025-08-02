Суд арестовал счета главы СК по Челябинской области Колбасина

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти четырёх миллиардов рублей в качестве компенсации вреда природе, нанесённого ЮГК. Речь о прорыве дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году, в результате которого реки Батуровка и Санарка, а также прилегающие земли были загрязнены мышьяком.