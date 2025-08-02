Суд арестовал счета главы СК по Челябинской области Колбасина

Счета главы СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, экс-владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, а также бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова арестованы на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на базу данных ФССП.
Уточняется, что Колбасин, Шувалов и Потапов выступают в качестве соответчиков в иске Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, который ранее поступил в Пластский городской суд.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти четырёх миллиардов рублей в качестве компенсации вреда природе, нанесённого ЮГК. Речь о прорыве дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году, в результате которого реки Батуровка и Санарка, а также прилегающие земли были загрязнены мышьяком.
Напомним, 11 июля Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащих Константину Струкову.
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