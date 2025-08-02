Вице-президент США намерен вплотную заняться изучением НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично признался о том, что верит в НЛО. Свой отпуск он намерен посвятить изучению этой темы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на подкаст Ruthless Podcast.
Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом", прокомментировал Джей Ди Вэнс. По его словам, последние полгода он серьезно занимался работой. Однако в августе наступают парламентские каникулы и вице-президент Америки сможет посвятить свободное время интересующей тематике.
О своем необычном увлечении Джей Ди Вэнс рассказал с улыбкой. Журналисты остались в растерянности, шутил ли собеседник или сказанное является правдой.