Вице-президент США намерен вплотную заняться изучением НЛО

Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом", прокомментировал Джей Ди Вэнс. По его словам, последние полгода он серьезно занимался работой. Однако в августе наступают парламентские каникулы и вице-президент Америки сможет посвятить свободное время интересующей тематике.