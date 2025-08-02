«Враг не выдерживает их натиска»: командующий ВДВ рассказал, как воюют десантники

Десантники, отметил командующий, участвовали «в ожесточённых боях на наиболее важных направлениях, где противник понёс наиболее чувствительные потери». Это бои на Николаево-Криворожском плацдарме летом и осенью 2022 года; при удержании рубежа в районе Кременной во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении летом 2023 года; при уничтожении украинских морпехов в Крынках; при отражении наступления противника в Курской области.