«Враг не выдерживает их натиска»: командующий ВДВ рассказал, как воюют десантники

Воздушно-десантные войска России в специальной военной операции сражались там, где складывалась наиболее сложная обстановка. Об этом заявил командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский в своем поздравлении по случаю 95-летия ВДВ.
Командующий особо отметил «непобедимый десантный дух», привитый войскам легендарным командующим ВДВ, Героем Советского Союза генералом армии Василием Филипповичем Маргеловым. Именно этот дух превратил ВДВ в «главную ударную силу советской, а затем и российской армии», сказал Теплинский.
По его словам, СВО стала особым испытанием для ВДВ, «Голубые береты» в течение трёх с половиной лет ежедневно демонстрируют запредельное мужество, готовность к самопожертвованию и высочайший профессионализм«, — сказал Теплинский. Он отметил, что ВДВ “всегда направляют туда, где труднее всего”.
Десантники, отметил командующий, участвовали «в ожесточённых боях на наиболее важных направлениях, где противник понёс наиболее чувствительные потери». Это бои на Николаево-Криворожском плацдарме летом и осенью 2022 года; при удержании рубежа в районе Кременной во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении летом 2023 года; при уничтожении украинских морпехов в Крынках; при отражении наступления противника в Курской области.
Командующий отметил, что СВО «радикально изменила и продолжает менять средства вооружённой борьбы, в соответствии с которыми меняется и тактика действий». «С уверенностью говорю, — заявил он, — в плане применения инновационных решений — будь то развёртывание новых подразделений беспилотных систем или оснащение войск новым стрелковым оружием — Воздушно-десантные войска стараются идти в ногу со временем, а иногда и опережать его».
При этом, отметил генерал, «несмотря на возрастающую роль технологий, исход вооружённой борьбы, как и встарь, в решающей степени определяется мужеством и подготовкой бойца». «Когда наша штурмовая группа, пройдя километры по лесополосе, атакует такую же группу противника, побеждает тот, кто сильнее духом», — сказал Михаил Теплинский.
По его словам, за время СВО ВДВ «пополнились огромным числом добровольцев, которые, ранее отслужив в десанте, вновь вернулись в наши ряды». «А те новобранцы, которые у нас не служили, придя в войска, проникаются нашим маргеловским духом, и враг не выдерживает их натиска», — сказал генерал.
Он сообщил, что две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня бои на разных направлениях. Новороссийская дивизия наступает на Запорожье, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часов Яра Донецкой Народной Республики.
За время СВО в ВДВ состоялось порядка 100 тыс. награждений госнаградами. 99 десантников стали Героями России. Большая часть раненых вернулась в строй и воюет в своих подразделениях.
12 частей ВДВ получили гвардейские звания. Пять дивизий, две бригады и шесть полков награждены орденами. При этом ставший гвардейским в ходе СВО 237-й десантно-штурмовой полк удостоен двух орденов: Суворова и Александра Невского. А 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада — трёх орденов: Жукова, Кутузова и Суворова.
Командующий заверил, что десантники приложат все усилия для нашей общей победы. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — заключил командующий.