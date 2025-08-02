Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за стойкость, готовность к самопожертвованию и беззаветную преданность Родине. Уверен, в Год Защитника Отечества вы добьетесь всех поставленных перед вами целей. Спасибо ветеранам ВДВ, чей опыт, навыки и мощный патриотический заряд передаются молодому поколению.