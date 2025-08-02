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Индия решилась пойти против Трампа из-за России

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры о закупках энергоносителей из РФ, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно индийской газете Mint от информированных источников.

Источник: Life.ru

По словам инсайдеров, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, а также ведут переговоры о заключении новых спотовых сделок. При этом за последние несколько дней, когда усилилась агрессивная риторика США, нефтеперерабатывающие компании Нью-Дели закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно.

«Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать нет, решения о прекращении импорта из России нет. Сделки, о которых сейчас ведутся переговоры, предусматривают поставки в сентябре. А до тех пор нефтеперерабатывающие заводы уже загружены», — утверждают собеседники газеты.

А Bloomberg утверждает, что 1 августа у западных берегов Индии задержались по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью. Эти судна ожидают разрешения, поскольку Вашингтон оказывает давление на индийские власти и угрожает ввести пошлины.

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