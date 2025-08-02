Индия решилась пойти против Трампа из-за России

По словам инсайдеров, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, а также ведут переговоры о заключении новых спотовых сделок. При этом за последние несколько дней, когда усилилась агрессивная риторика США, нефтеперерабатывающие компании Нью-Дели закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно.