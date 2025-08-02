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В Индии опровергли сообщения о прекращении закупок нефти у России

Источник в правительстве заявил, что НПЗ не отдавалось распоряжений о прекращении закупок российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Индии не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны о прекращении закупок российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

По словам собеседника агентства, также не было указаний насчет поиска других поставщиков энергоносителей вместо России.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит приобретать у России нефть ради заключения торговой сделки с США. Это заявление было сделано на фоне обсуждений условий потенциальной сделки.

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