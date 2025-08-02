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Хайруллин: группы бойцов РФ замечены на четырех улицах Красноармейска

По информации военкора, появление российских военных зафиксировано, в частности, неподалеку от райисполкома.

Источник: Аргументы и факты

В течение одного дня на ряде улиц Красноармейска были замечены группы российских военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале военкор Марат Хайруллин.

Согласно его сведениям, в минувшую пятницу появление групп бойцов РФ было зафиксировано в районе улиц маршала Москаленко, Ольшанского и Пушкина, а также на улице Защитников Украины, где находится Константино-Еленинский храм.

Кроме того, российские штурмовики были замечены неподалеку от расположенного на площади Шибанкова райисполкома.

По словам Хайруллина, подразделения РФ успешно продвигаются на красноармейском направлении. Военкор упомянул о выходе российских бойцов на железную дорогу под Родинским и к поселку Дорожное, а также о проведении зачистки села Панковка.

Ранее в Сети появились кадры с бойцами РФ, спокойно идущими по окраине Красноармейска.