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Лукашенко назвал надежного гаранта мирного неба Беларуси

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа, в субботу, обратился к личному составу и ветеранов сил специальных операций, поздравил с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил и с 95-летием со дня образования рода войск, назвав их одним из надежных гарантов мирного неба Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

Александр Лукашенко в поздравлении заметил, что 2 августа в Беларуси чествуют воинов-десантников всех поколений, которые вписали яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, а также свято хранили верность присяге и народу.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что и сегодня солдаты и офицеры сил специальных операций достойно продолжают славные традиции воздушно-десантных войск. Глава государства подчеркнул, что каждый день солдаты и офицеры решают боевые задачи, связанные с обеспечением военной безопасности страны, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас».

— Убежден, вы никогда не подведете, будете одним из надежных гарантов мирного неба Беларуси и спокойствия всех ее жителей, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Лукашенко сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси.

Также глава государства сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.

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