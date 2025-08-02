Лукашенко назвал надежного гаранта мирного неба Беларуси

Александр Лукашенко в поздравлении заметил, что 2 августа в Беларуси чествуют воинов-десантников всех поколений, которые вписали яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, а также свято хранили верность присяге и народу.