ВСУ спешно строят укрепления от Харькова до Запорожья из-за провала в обороне

Чтобы сдержать продвижение российских войск, Украина спешно возводит масштабные оборонительные укрепления, сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о почти 300 километрах укрепленных линий, простирающихся от Харькова до Запорожья. Система включает в себя траншеи, эшелонированные противотанковые рвы, бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», проволочные заграждения и даже заглубленные убежища.
Украинские военные и строители трудятся в режиме чрезвычайной спешки, круглые сутки роя землю. Каждый рабочий находится под охраной двух солдат, что связано как с опасениями атак беспилотников, так и с риском дезертирства.
Особое внимание уделяется маскировке от беспилотных летательных аппаратов. ВСУ опасаются, что российские разведывательные дроны обнаружат строительство и нанесут удары до того, как оборонительные рубежи будут завершены.