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ВСУ спешно строят укрепления от Харькова до Запорожья из-за провала в обороне

Чтобы сдержать продвижение российских войск, Украина спешно возводит масштабные оборонительные укрепления, сообщает The Wall Street Journal.

Чтобы сдержать продвижение российских войск, Украина спешно возводит масштабные оборонительные укрепления, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о почти 300 километрах укрепленных линий, простирающихся от Харькова до Запорожья. Система включает в себя траншеи, эшелонированные противотанковые рвы, бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», проволочные заграждения и даже заглубленные убежища.

Украинские военные и строители трудятся в режиме чрезвычайной спешки, круглые сутки роя землю. Каждый рабочий находится под охраной двух солдат, что связано как с опасениями атак беспилотников, так и с риском дезертирства.

Особое внимание уделяется маскировке от беспилотных летательных аппаратов. ВСУ опасаются, что российские разведывательные дроны обнаружат строительство и нанесут удары до того, как оборонительные рубежи будут завершены.