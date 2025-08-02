В Башкирии обсудили концепцию миграционной политики

В нём участвовали руководители профильных министерств, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представители строительных компаний.
Радий Хабиров отметил, что ключевые направления концепции миграционной политики Башкирии — это безопасность граждан, сохранение российской культурной идентичности, а также поддержание межнационального и межрелигиозного согласия.
Глава Башкирии подчеркнул, что экономика региона активно развивается, поэтому нужны трудовые ресурсы из других стран. При этом важна правильная адаптации мигрантов, чтобы они соблюдали наши законы, уважали обычаи и традиции.
На совещании обсудили трудоустройство граждан дружественных стран, разъяснительную работу в этнических сообществах и образовательные мероприятия.
Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова сообщила, что на этот год получено разрешение на приглашение 1,47 тысяч специалистов по 101 рабочей специальности из Вьетнама, Индии, Туркменистана, Бангладеш и других визовых стран. На 25 июля министерство труда республики по запросам республиканского Управления по вопросам миграции МВД выдало 124 заключения на приём более 700 работников. На следующий, 2026 год, 80 работодателей подали заявки на привлечение 1,86 тысяч человек.
Специалисты минтруда провели более 430 консультаций работодателям о миграционном законодательстве и адаптации работников. Органам местной власти направили рекомендации, чтобы родители-иностранцы соблюдали права своих детей на образование.