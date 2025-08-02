В Башкирии обсудили концепцию миграционной политики

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова сообщила, что на этот год получено разрешение на приглашение 1,47 тысяч специалистов по 101 рабочей специальности из Вьетнама, Индии, Туркменистана, Бангладеш и других визовых стран. На 25 июля министерство труда республики по запросам республиканского Управления по вопросам миграции МВД выдало 124 заключения на приём более 700 работников. На следующий, 2026 год, 80 работодателей подали заявки на привлечение 1,86 тысяч человек.