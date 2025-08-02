Трамп достал подлодки для биржи: эксперты разоблачили ядерный спектакль главы США

Стефанович также допустил, что события могут развиваться по разным траекториям. Один из сценариев он охарактеризовал как наиболее напряжённый: если США решат выдвинуть подлодки на ударные позиции, сокращающие время подлёта до территории РФ, то это станет крайне опасным сигналом. Однако он добавил, что более вероятным видится вариант с краткосрочным увеличением числа субмарин на дежурстве. Есть и второй сценарий: американские подлодки могут быть направлены с целью сопровождения российских атомных лодок в их боевых маршрутах, чтобы вести за ними наблюдение.