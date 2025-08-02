Трамп достал подлодки для биржи: эксперты разоблачили ядерный спектакль главы США

Президент США отреагировал на недавние заявления Дмитрия Медведева, в которых затрагивалась тема ядерного оружия, назвав их крайне тревожными. По мнению американского лидера, любое упоминание о ядерной угрозе должно вызывать наивысшую степень обеспокоенности, ведь речь идёт о наиболее опасной угрозе современности. Он отметил, что в условиях такой риторики страна должна быть максимально готова к любому развитию событий. В этой связи Трамп сообщил о переброске двух атомных подлодок в заданный регион — якобы для того, чтобы убедиться, что заявления Медведева не выйдут «за рамки слов».
Что говорят эксперты о заявлении Трампа о подводных лодках?
Политолог Алексей Живов, оценивая действия Трампа, заявил, что весь этот шум вокруг отправки американских подлодок к российским берегам — не более чем очередной спектакль в стиле эксцентричного миллиардера. Эксперт подчеркнул, что подобные суда и без громких заявлений курсируют вблизи друг друга — российские подлодки у побережья США, американские у российских. Настоящие же шаги, по его словам, Вашингтон предпринимает в тихом режиме — например, продолжает наращивать ядерный арсенал в Великобритании, перебрасывая туда бомбы.
Мнение о неуместности аналогий с Карибским кризисом высказал в разговоре с «РБК» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он указал, что нынешняя ситуация качественно отличается: Россия и США по-прежнему находятся в состоянии взаимного ядерного сдерживания, и этот баланс не зависит от числа атомных субмарин в патрулировании — будь их хоть две, хоть десять.
Стефанович также допустил, что события могут развиваться по разным траекториям. Один из сценариев он охарактеризовал как наиболее напряжённый: если США решат выдвинуть подлодки на ударные позиции, сокращающие время подлёта до территории РФ, то это станет крайне опасным сигналом. Однако он добавил, что более вероятным видится вариант с краткосрочным увеличением числа субмарин на дежурстве. Есть и второй сценарий: американские подлодки могут быть направлены с целью сопровождения российских атомных лодок в их боевых маршрутах, чтобы вести за ними наблюдение.
По мнению Павла Подвига, старшего научного сотрудника Института ООН по вопросам разоружения в Женеве, реакция Дональда Трампа на высказывания Дмитрия Медведева о системе «Мёртвая рука» носила скорее символический характер. Эксперт предположил, что американский президент пытался продемонстрировать решимость, дав понять: размещение американских субмарин ближе к российским водам должно восприниматься как усиление потенциальной угрозы. Подвиг подчеркнул, что подобные сценарии давно заложены в алгоритмы стратегического командования России, в том числе с учётом вероятного дежурства вблизи её границ иностранных подводных сил.
При этом он добавил, что с точки зрения стратегического баланса никакой принципиально новой угрозы эти манёвры не несут. По его словам, скорее всего, речь идёт о символическом жесте, направленном на демонстрацию силы. Он отметил, что Москва окажется в затруднительном положении, если захочет отреагировать: с одной стороны, ответ должен быть заметным, но с другой — не должен привести к ухудшению международной обстановки.
Свою оценку произошедшему дал и Уильям Альберк — эксперт Тихоокеанского форума на Гавайях, ранее возглавлявший Центр НАТО по контролю над вооружениями и вопросам нераспространения. Он сообщил в интервью «РБК», что не расценивает шаг Трампа как акт эскалации. По его мнению, это была попытка экс-президента США продемонстрировать жёсткость в риторике и таким образом послать прямой сигнал Владимиру Путину, выразив недовольство по поводу активности Медведева, который, как считает Альберк, просто старается напомнить о себе.
Альберк также предположил, что российский лидер в конечном итоге уловит смысл послания, заключающегося в том, что провокационные заявления со стороны Медведева уже не способны выполнять роль инструмента сдерживания, особенно на фоне смены администрации в Вашингтоне. Он выразил уверенность в том, что Путин со временем даст этому явлению свою оценку и сделает соответствующие выводы.
Блогер Юрий Подоляка предполагает, что в заявлении Трампа, скорее всего, речь шла о стратегических атомных подлодках класса «Огайо», которые входят в состав ядерной триады США. Эти субмарины вооружены 24 межконтинентальными баллистическими ракетами, каждая из которых оснащена тремя ядерными боезарядами. По его словам, именно эта угрожающая риторика, вкупе с предыдущими выступлениями Трампа, стала спусковым крючком для обвала на глобальных финансовых рынках — биржи буквально посыпались и продолжили падать.
Однако специалисты, знакомые с реалиями военной доктрины, отмечают: за громкими словами нет никаких реальных действий. Более того, в профессиональных кругах такое заявление воспринимается как популистский трюк, рассчитанный на публику, не разбирающуюся в теме. Показательно, что Министерство обороны США даже не посчитало нужным комментировать эту информацию, отмечает блогер.
На самом деле, поясняет Подоляка, подлодки типа «Огайо», равно как и российские стратегические субмарины, находятся в состоянии постоянного боевого дежурства. Это означает, что минимум две такие лодки всегда находятся в море, ожидая возможного приказа на запуск ракет. Такая практика действует десятилетиями, начиная с времён холодной войны, с коротким перерывом после распада СССР. Каждая пара субмарин патрулирует примерно два месяца, после чего возвращается в порт, уступая место следующей. Таким образом, то, что Трамп преподнёс как нечто экстраординарное, на деле является рутинной частью стратегического расписания.
«Но раньше это никого особо не волновало. Но стоило Трампу об этом на фоне блогерского срача с Медведевым заявить “что лодки вышли” и это стало “мировой сенсацией”… и поводом для биржевого “гэпа”. Также не выдерживает критики и толкование, что Трамп придвигает эти лодки ближе к России. Это еще более глупая трактовка людей, абсолютно не понимающих то, о чем они пишут», — считает Подоляка.
С военной точки зрения заявление Трампа, вокруг которого сейчас подняли шум мировые СМИ, представляет собой не что иное, как манипуляцию, считает эксперт. По его мнению, это типичный трюк биржевого афериста, который сумел пробиться на самый верх политической пирамиды США и теперь использует своё положение исключительно ради личной выгоды. Вся история, по сути, не несёт под собой никакого стратегического смысла — только расчётливый спектакль, подытоживает он.