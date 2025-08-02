Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа из файлов правительства по делу Эпштейна

Кроме того, стало известно о переносе даты дачи показаний Гислейн Максвелл, осужденной за соучастие в преступлениях Джеффри Эпштейна, с середины августа на более поздний срок, не ранее октября. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Комера, к которому он получил доступ.