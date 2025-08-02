Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа из файлов правительства по делу Эпштейна

ФБР исключило имя президента США Дональда Трампа, а также имена прочих высокопоставленных чиновников из официальных документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.
«ФБР скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства по Джеффри Эпштейну», — сообщили агентству три конфиденциальных источника, знакомых с обстоятельствами дела.
Как утверждают анонимные источники Bloomberg, при изучении правительственной документации, относящейся к делу Эпштейна, сотрудники ФБР обнаружили многочисленные упоминания Трампа. В этих материалах также фигурировали имена других высокопоставленных лиц, однако источники воздержались от их раскрытия агентству. По данным Bloomberg, имена были скрыты ФБР перед публикацией документов для защиты конфиденциальности.
Имя Трампа, наряду с именами других видных деятелей, было подвергнуто цензуре, поскольку он являлся частным лицом (человеком, не занимавшим официальную должность в тот период), когда в 2006 году началось федеральное расследование в отношении Эпштейна, утверждают источники агентства.
Bloomberg подчеркивает, что упоминание человека в документах, связанных с расследованиями, не обязательно свидетельствует о том, что он является объектом расследования или совершил преступление.
Кроме того, стало известно о переносе даты дачи показаний Гислейн Максвелл, осужденной за соучастие в преступлениях Джеффри Эпштейна, с середины августа на более поздний срок, не ранее октября. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Комера, к которому он получил доступ.
Ранее Джеймс Комер пригласил Максвелл для дачи показаний в августе. Адвокаты Максвелл в ответном письме Комеру выразили готовность к сотрудничеству с Конгрессом при условии обеспечения «справедливого и безопасного пути решения проблемы».
NBC, ссылаясь на письмо Комера, указывает, что комитет по надзору палаты представителей намерен определить дальнейшие шаги после решения Верховного суда в сентябре о рассмотрении апелляции Максвелл по обвинению в сексуальных преступлениях. «Показания (дача показаний) в конгрессе… Гислейн Максвелл, ранее запланированные на середину августа, будут отложены как минимум до октября», — передает телеканал, ссылаясь на письмо Комера.
NBC напоминает, что в июле комитет по надзору палаты представителей предписал Максвелл дать показания под присягой 11 августа, ссылаясь на «огромный общественный интерес» к делу Эпштейна.