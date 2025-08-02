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В США призвали виновных ответить за скандал о «русском следе»: кого обвиняет Трамп

Трамп хочет, чтобы Обама и Клинтон заплатили за скандал о русском следе.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп заявил, что экс-глава США Барак Обама и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон должны понести ответственность за обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Соответствующее заявление президент США сделал в интервью Newsmax.

Трамп подчеркнул, что политики обязаны «заплатить большую цену» за эти действия. При этом он отметил, что решение о возбуждении уголовного дела должна принимать министр юстиции Пэм Бонди.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — сказал глава Белого дома.

Напомним, директор ФБР Кэш Пател заявил о новых доказательствах фальсификации данных о «российском следе» в предвыборной кампании Трампа 2016 года. Согласно обнародованным документам, штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон разрабатывал план дискредитации своего оппонента.

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