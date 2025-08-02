Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

Напомним, что 1 августа глава государства встретился в Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.