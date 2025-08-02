Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

«На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.
Визит верховного правителя Малайзии в Россию с государственным визитом продлится с 5 по 10 августа.
Напомним, что 1 августа глава государства встретился в Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.