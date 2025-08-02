Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин 6 августа проведёт переговоры с правителем Малайзии в Москве

В Москве 6 августа президент России Владимир Путин проведёт переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи стороны обсудят перспективы дальнейшего развития отношений.

Источник: Life.ru

«На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Визит верховного правителя Малайзии в Россию с государственным визитом продлится с 5 по 10 августа.

Напомним, что 1 августа глава государства встретился в Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше