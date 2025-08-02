Сделать «Жигуль» вновь великим: Партия Трампа выложила его фото с «великим американским авто»

Официальный аккаунт Республиканской партии в X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне жёлтого автомобиля, рассказав в самом посте о законопроекте, направленном на возрождение «великого американского авто». Всё бы ничего, но на картинке глава Белого дома стоит на фоне советского «Жигули».