Сделать «Жигуль» вновь великим: Партия Трампа выложила его фото с «великим американским авто»

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на этот промах и начали активно обсуждать его. Многие призывали руководство партии пересмотреть кадровую политику и уволить администраторов и дизайнеров, ответственных за оформление страницы.
Интересно, что один из республиканских депутатов от Калифорнии прокомментировал ситуацию с иронией, заявив, что «советское процветание проникает в загнивающую Америку». Это высказывание лишь подлило масла в огонь.
Ранее Life.ru сообщал, что американский президент решил избавиться от своего красного электрокара Tesla из-за ссоры с миллиардером Илоном Маском. Он купил эту машину в начале 2025 года, а бизнесмен лично доставил автомобиль к Белому дому.