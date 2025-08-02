Лукашенко сказал про надежный щит экономической безопасности Беларуси

Глава государства в поздравлении подчеркнул, что работа сотрудником Комитета государственного контроля имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, а также укрепления экономического суверенитета страны, защиты национальных интересов.