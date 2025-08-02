Лукашенко сказал про надежный щит экономической безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа поздравил сотрудников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником, назвав надежным щитом на страже экономической безопасности Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении подчеркнул, что работа сотрудником Комитета государственного контроля имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, а также укрепления экономического суверенитета страны, защиты национальных интересов.
Президент Беларуси выразил слова благодарности сотрудникам ведомства за ежедневный труд, требующий от каждого из них неукоснительной верности принципам объективности, законности, ответственности и высоких нравственных качеств.
Глава государства убежден в том, что и далее компетентность, сплоченность, принципиальность сотрудников помогут большому коллективу ведомства оставаться надежным щитом на страже экономической безопасности Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал надежного гаранта мирного неба Беларуси.
Тем временем Лукашенко на Валааме дал совет ЕС, но сказал, что этого не допустят американцы.
Кроме того, «Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025.