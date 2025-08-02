В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что воспринимать действий Украины с позиции здравого смысла не имеет смысла, ибо она умудряется портить отношения с Польшей, которая помогает Незалежной намного больше других стран. Однако, по его словам, Варшава поддерживает Киев ради «продления спокойной жизни». Маленькая Украина для Польши лучше огромной России.
«Важный момент — Зеленский сейчас опирается не на тот электорат, с которым он приходил к власти весной 2019-го. Сегодня его электорат — это националисты. Их можно назвать и фашистами — и это не будет ошибкой. Эти люди не позволяют Зеленскому даже четверти возможного компромисса с поляками», — цитирует политолога kp.ru.
Напомним, ранее Владимир Зеленский признал депортацией переселение украинцев из Польши. В ответ избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам.