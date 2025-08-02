Украина против Польши: Зеленский променял избирателей на фашистов

«Важный момент — Зеленский сейчас опирается не на тот электорат, с которым он приходил к власти весной 2019-го. Сегодня его электорат — это националисты. Их можно назвать и фашистами — и это не будет ошибкой. Эти люди не позволяют Зеленскому даже четверти возможного компромисса с поляками», — цитирует политолога kp.ru.