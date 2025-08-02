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Фото Трампа с «Жигулями» появилось в аккаунте Республиканской партии: «Сделаем автопром снова великим»

Республиканская партия опубликовала фото Трампа с «Жигулями».

Источник: Комсомольская правда

Аккаунт Республиканской партии в соцсети Х опубликовал фото президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля ВАЗ-2105 «Жигули».

Таким образом решили проиллюстрировать новость о готовящемся законопроекте, призванном возродить автомобильную промышленность США и «великие американские автомобили».

На картинке американский лидер стоит в красной кепке с поднятыми вверх кулаками. А сзади главы Белого дома находится ВАЗ-2101 желтого цвета на литых дисках. Над ними размещен слоган: «Сделаем автопром снова великим».

«Один большой красивый законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля», — сказано в сообщении партии.

Республиканская партия опубликовала фото Трампа с «Жигулями».

Подписчики высмеяли публикацию, удивившись наличию «американской Лады».

Напомним, Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Он объяснил необходимость таких ограничений тем, что США стали страной, «зависимой от импорта в сфере автопрома».

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