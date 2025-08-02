Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от Киева, отметил ирландский журналист Чей Боуз, назвав эту ситуацию катастрофической.
«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского», — написал он в соцсети X*.
Журналист подчеркнул, что данные Киева сильно искажают реальную ситуацию на поле боя.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию для обсуждения компромиссных вариантов урегулирования конфликта на Украине.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше