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Боуз: Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от Киева

Журналист Чей Боуз подчеркнул, что данные режима Зеленского о ситуации на поле боя сильно искажают реальность.

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от Киева, отметил ирландский журналист Чей Боуз, назвав эту ситуацию катастрофической.

«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского», — написал он в соцсети X*.

Журналист подчеркнул, что данные Киева сильно искажают реальную ситуацию на поле боя.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию для обсуждения компромиссных вариантов урегулирования конфликта на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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