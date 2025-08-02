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Журналист раскрыл, из-за чего Трамп и Зеленский стали ещё ближе

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию об украинском конфликте от Киева. При этом информация, поступающая из источников Незалежной, может быть сильно искажена и не отражать реальную ситуацию на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского», — написал он.

Напомним, ранее Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. На Западе уверены, что никакие ультиматумы не способны повлиять на ход ситуации.

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