Бьёт по всей Европе: раскрыт потенциал российского комплекса «Орешник»

Военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС заявил, что ракетный комплекс «Орешник» обладает возможностями, сопоставимыми с тактическим ядерным оружием. По его словам, система способна наносить удары по целям на всей территории Европы.
Ходаренок подчеркнул, что появление этого комплекса означает новый этап в повышении боеготовности российских вооружённых сил. Эксперт отметил, что «Орешник» обеспечивает поражение объектов противника на очень большой дальности.
«Это новый шаг по повышению готовности наших вооруженных сил нанести по противнику удар. Причем удар очень большой дальности — в пределах всего европейского континента, если этого потребует обстановка», — пояснил аналитик.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин довел до сведения, что начато серийное производство «Орешника». Первые экземпляры уже начинают поступать в пользование военнослужащих РФ, а на территории Белоруссии это оружие окажется до конца 2025 года.