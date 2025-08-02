Бьёт по всей Европе: раскрыт потенциал российского комплекса «Орешник»

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин довел до сведения, что начато серийное производство «Орешника». Первые экземпляры уже начинают поступать в пользование военнослужащих РФ, а на территории Белоруссии это оружие окажется до конца 2025 года.