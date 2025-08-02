Лебедев назвал «западных инструкторов» целью ударов в двух областях Украины

Пункты временной дислокации зарубежных инструкторов ВС были среди целей ударов, нанесенных минувшей ночью по военным объектам на территории Сумской и Черниговской областей, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Удары были направлены по складам с техникой, ПВОшным радарам и временным пунктам дислокации западных инструкторов», — написал он.
Лебедев отметил, что именно в Сумской и Черниговской областях противник в последнее время активно принимал грузы из Польши и Румынии.
Ранее появилась информация о возможном уничтожении западных специалистов при ударах по трем установкам ЗРК Patriot ВСУ в зоне СВО.