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Лебедев назвал «западных инструкторов» целью ударов в двух областях Украины

По информации координатора подполья, под удар попали также склады с техникой и радары ПВО противника.

Источник: Аргументы и факты

Пункты временной дислокации зарубежных инструкторов ВС были среди целей ударов, нанесенных минувшей ночью по военным объектам на территории Сумской и Черниговской областей, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удары были направлены по складам с техникой, ПВОшным радарам и временным пунктам дислокации западных инструкторов», — написал он.

Лебедев отметил, что именно в Сумской и Черниговской областях противник в последнее время активно принимал грузы из Польши и Румынии.

Ранее появилась информация о возможном уничтожении западных специалистов при ударах по трем установкам ЗРК Patriot ВСУ в зоне СВО.