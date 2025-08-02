Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут помочь Казахстану бороться с паводками

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов встретился с главой американской компании Dynamic Aviation Майклом Столцфусом, чтобы обсудить сотрудничество в прогнозировании паводков.

Источник: Курсив

Речь шла о внедрении передовых технологий, таких как аэросъемка для измерения толщины снега и прогнозирования его таяния. Это поможет лучше готовиться к паводкам. Стороны договорились продолжить обсуждение с участием специалистов Казгидромета и министерства цифрового развития.

«В начале текущего года в Казахстане была внедрена информационная система прогнозирования и моделирования паводков. Совместно с другими ответственными органами мы постоянно ищем способы усовершенствовать ее работу. В том числе путем внедрения передовых мировых разработок», — заверил Нуржигитов.

Ранее инженер-гидротехник Әйгерім Кәрібай проанализировала данные об осадках и промерзанию почвы за 2024 и 2025 годы и рассказала, в каких областях ожидаются сильные паводки.