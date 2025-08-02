США могут помочь Казахстану бороться с паводками

Речь шла о внедрении передовых технологий, таких как аэросъемка для измерения толщины снега и прогнозирования его таяния. Это поможет лучше готовиться к паводкам. Стороны договорились продолжить обсуждение с участием специалистов Казгидромета и министерства цифрового развития.