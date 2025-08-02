Путин проведет переговоры с правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Москве

В сообщении уточняется, что 6 августа в Москве намечены переговоры между президентом России Владимиром Путиным и султаном Ибрагимом, на которых стороны обсудят перспективы расширения российско-малайзийского сотрудничества, а также затронут актуальные темы международной и региональной политики.