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Путин проведет переговоры с правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Москве

Султан Ибрагим пробудет в России с визитом с 5 по 10 августа.

Источник: Аргументы и факты

Верховный глава Малайзии султан Ибрагим планирует государственный визит в Россию в период с 5 по 10 августа. Об этом рассказали в пресс-службе президента России.

В сообщении уточняется, что 6 августа в Москве намечены переговоры между президентом России Владимиром Путиным и султаном Ибрагимом, на которых стороны обсудят перспективы расширения российско-малайзийского сотрудничества, а также затронут актуальные темы международной и региональной политики.

Ранее с официальным визитом в Москву прибыл министр обороны переходного правительства Сирии Мархаф Абу Касра. Во время переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым он обсудил перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств.