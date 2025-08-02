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На выборы раиса Татарстана официально зарегистрированы два кандидата

Центральная избирательная комиссия Татарстана зарегистрировала двух претендентов на должность раиса республики среди четырёх заявившихся.

Источник: Аргументы и факты

Регистрацию получили действующий руководитель региона Рустам Минниханов, выдвинутый региональным отделением «Единой России», и Виталий Смирнов, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Остальные претенденты — представители ЛДПР и КПРФ — пока проходят процедуру проверки документов.

Выборы состоятся 14 сентября 2025 года. Минниханов возглавляет республику с 2010 года и побеждает на выборах с большим отрывом.

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