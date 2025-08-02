На выборы раиса Татарстана официально зарегистрированы два кандидата

Регистрацию получили действующий руководитель региона Рустам Минниханов, выдвинутый региональным отделением «Единой России», и Виталий Смирнов, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Выборы состоятся 14 сентября 2025 года. Минниханов возглавляет республику с 2010 года и побеждает на выборах с большим отрывом.
Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше