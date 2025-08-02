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Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем ВДВ

В субботу, 2 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем ВДВ, сообщает пресс-служба Смольного. Легендарным «голубым беретам» исполнилось 95 лет.

День ВДВ объединяет тех, кто знает цену слову, отваге, боевому братству. Воздушно-десантные войска — воплощение силы духа и несокрушимой воли! Их подвиги навсегда вписаны в героическую летопись нашей страны.

подчеркнул господин Беглов

Градоначальник заметил, что город на Неве является колыбелью «крылатой пехоты». Именно в Ленинградском военном округе в 1931 году был сформирован первый десантный отряд из 164 воинов, положивших начало знаменитым войскам.

Петербург, по словам господина Беглова, бережно хранит память о героях-десантниках, чьи имена увековечены в названиях школ, скверов и улиц. Следом губернатор города пожелал всем бойцам и ветеранам ВДВ бодрости духа и новых достижений на благо родины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГАТИ выдала ордер на благоустройство сквера истории ВДВ на улице Десантников. На месте пустыря уложат мощение, посадят хвойные деревья и лиственные кустарники. Также здесь проведут освещение и поставят скамейки.

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