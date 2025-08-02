Mint: государственные НПЗ Индии ведут переговоры о закупках нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Однако тут же добавил, что не знает, насколько эта информация достоверна. Ранее глава Белого дома уже сетовал, что Нью-Дели мало торгует с Вашингтоном, но при этом закупает у РФ военную технику и энергоносители. В связи с этим Трамп пригрозит стране пошлинами. В Индии заявили, что приняли угрозы к сведению. После этого Reuters сообщило, что индийские НПЗ прекратили закупки у РФ — но индийские СМИ это опровергают.
Президент США Дональд Трамп заявил в беседе со Sky News, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти, однако не уверен в правдивости этой информации.
«Насколько я знаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Я так слышал, но не знаю, правда это или нет», — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп уже сетовал на то, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США «сравнительно мало» торгуют с Индией. Причиной этого он назвал слишком высокие пошлины, а также «жесткие и скверные неденежные барьеры» со стороны Нью-Дели. Кроме этого, американский президент уточнил, что Индия всегда закупала большую часть военной техники у России и остается крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем. В связи с низким товарооборотом Трамп пригрозил стране 25%-ми пошлинами. Индийские власти заявили, что «приняли к сведению» слова главы Белого дома.
«В течение последних нескольких месяцев Индия и США ведут переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели», — говорилось в заявлении.
Впоследствии Reuters сообщило, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) прекратили закупку российской нефти. По словам источников агентства, это было сделано из-за сокращения скидок, а также угроз Трампа.
«Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели. По словам источников, четыре нефтеперерабатывающих завода, которые регулярно закупают российскую нефть, перешли на спотовые рынки для замещения поставок — в основном это ближневосточные сорта, такие как нефть марки Murban из Абу-Даби, и западноафриканская нефть», — говорилось в материале.
Указаний не было.
При этом, как передает ТАСС со ссылкой на правительственный источник в Индии, кабмин страны ~не давал нефтеперерабатывающим заводам распоряжений прекратить закупки российской нефти~ или искать других поставщиков энергоносителей вместо РФ.
Индийская газета Mint также опровергла информацию Reuters, отметив, что ~Индия продолжает покупать нефть у России, а государственные НПЗ ведут переговоры о закупках российских энергоносителей~. По данным источников, за последние несколько дней индийские нефтеперерабатывающие компании закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно.
«Компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из РФ. Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать [их] нет, решения о прекращении импорта из России нет», — уточнили собеседники издания.
Источники также добавили, что сделки, которые сейчас обсуждаются, предусматривают поставки в сентябре, а до тех пор государственные НПЗ Индии уже загружены.
Вытеснение недопустимо.
Ранее российский посол в Индии Денис Алипов также рассказал, что продолжение поставок российской нефти и стабильность на рынке энергоресурсов находятся в сфере прямых интересов индийской экономики.
«Индия импортирует более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому даже теоретическое вытеснение российской нефти с международного рынка для Индии недопустимо», — отметил дипломат.