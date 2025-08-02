Mint: государственные НПЗ Индии ведут переговоры о закупках нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Однако тут же добавил, что не знает, насколько эта информация достоверна. Ранее глава Белого дома уже сетовал, что Нью-Дели мало торгует с Вашингтоном, но при этом закупает у РФ военную технику и энергоносители. В связи с этим Трамп пригрозит стране пошлинами. В Индии заявили, что приняли угрозы к сведению. После этого Reuters сообщило, что индийские НПЗ прекратили закупки у РФ — но индийские СМИ это опровергают.