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Правительство Свердловской области поздравило десантников с Днем ВДВ

С Днем ВДВ десантников поздравили власти Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Свердловской области поздравило военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником, Днем ВДВ, который отмечается 2 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

В официальном обращении подчеркивается доблестная история «крылатой пехоты», насчитывающая 95 лет. Отмечаются многочисленные успешные операции, проведенные десантниками в ходе Великой Отечественной войны, в горячих точках и при выполнении миротворческих миссий.

Российские десантники надёжно защищают государственный суверенитет Ольга ЮШКОВА.

— Сегодня в лучших традициях ВДВ российские десантники надёжно защищают государственный суверенитет, обеспечивают национальную безопасность, с честью выполняют свой долг в зоне СВО, — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Правительство Свердловской области пожелало десантникам успехов в службе Ольга ЮШКОВА.

Также в обращении властей подчеркивается, что Свердловская область гордится своими уроженцами, служащими в ВДВ, которые с достоинством несут звание защитника Отечества. Ветераны ВДВ активно участвуют в общественной жизни региона, вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление духовно-нравственных ценностей.

Правительство Свердловской области пожелало десантникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.