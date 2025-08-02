Правительство Свердловской области поздравило десантников с Днем ВДВ

Также в обращении властей подчеркивается, что Свердловская область гордится своими уроженцами, служащими в ВДВ, которые с достоинством несут звание защитника Отечества. Ветераны ВДВ активно участвуют в общественной жизни региона, вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление духовно-нравственных ценностей.