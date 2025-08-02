Правительство Свердловской области поздравило десантников с Днем ВДВ

Правительство Свердловской области поздравило военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником, Днем ВДВ, который отмечается 2 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
В официальном обращении подчеркивается доблестная история «крылатой пехоты», насчитывающая 95 лет. Отмечаются многочисленные успешные операции, проведенные десантниками в ходе Великой Отечественной войны, в горячих точках и при выполнении миротворческих миссий.
Российские десантники надёжно защищают государственный суверенитет Ольга ЮШКОВА.
— Сегодня в лучших традициях ВДВ российские десантники надёжно защищают государственный суверенитет, обеспечивают национальную безопасность, с честью выполняют свой долг в зоне СВО, — сообщили в департаменте информационной политики региона.
Правительство Свердловской области пожелало десантникам успехов в службе Ольга ЮШКОВА.
Также в обращении властей подчеркивается, что Свердловская область гордится своими уроженцами, служащими в ВДВ, которые с достоинством несут звание защитника Отечества. Ветераны ВДВ активно участвуют в общественной жизни региона, вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление духовно-нравственных ценностей.
Правительство Свердловской области пожелало десантникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.